Fenerbahçe, Konya’ya 5 eksikle gidiyor!

Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi bugün özel uçakla şehre hareket edecek. Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu da açıklandı.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat kadroda yer almıyor. Bu oyuncuların dışında Samet Akaydin da teknik ekip kararıyla Konya'ya götürülmeyen bir diğer isim oldu.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun