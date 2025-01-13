Mourinho’dan Galatasaray’a gönderme! Bazı maçların kaderi önceden belirleniyor...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, zorlu Konyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak üç puana ulaşan taraf oldu.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho şu ifadeleri kullandı.

'DÜZGÜN BİR MAÇ OLDU'

Portekizli çalıştırıcı, ''Maç dediğin işte böyle olur! Henüz takım istediğim seviyede değil. Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Sonuçtan dolayı mutlu veya üzgün olanlar var ama iyi bir maç oldu'' dedi.

'BAZI MAÇLARIN KADERİ ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ OLUYOR'

''Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor. Takım mükemmellikten uzak ancak bütün maçlar bugün oynandığı gibi olsaydı daha farklı pozisyonda olurduk. Dediğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor burada. Biz savaşmaya devam edeceğiz''.

'KONYASPOR BAŞKANI YANILIYOR'

"Konyaspor Başkanı, hakem hakkında şikayet ediyorsa yanılıyor. Futboldan anlamıyor demektir. '1 puan almak iyidir.' diyordu, 0 puan aldılar. Hakemden değil kendisinden şikayet etmesi gerekiyor Bahsedilen penaltı pozisyonundan önce Tadic'e yapılan müdahale fauldü. İyi bir maç oldu, Türkiye'de her maç bu rekabette ve adalette olmuyor."

'YABANCI HAKEMLERİN BUNU DÜZELTECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

"Geçen sezonun önemli bir döneminde Sivas maçında yabancı VAR hakemi penaltı ile Fenerbahçe'nin kritik 2 puan kaybetmesine sebep olmuştu. Çok büyük bir güç görüyorum. Dolayısıyla sadece yabancı hakemlerin bunu düzeltebileceğini düşünmüyorum. En azından bizim maçlarımızın adil olmasını istiyorum."

"Benim işim oyuncuları geliştirmek, transfer istemek değil. Ben de bazı oyuncularımı geliştirdiğimi düşünüyorum. Oğuz, Levent, Yusuf..." ifadelerini kullandı.