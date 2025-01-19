Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçirdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Erdoğan Arıkan'ın rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Duayen spikerin Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

TRT'DEN AÇIKLAMA

TRT, Erdoğan Arıkan hakkında açıklama yaptı: "Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlatırken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir."

Erdoğan Arıkan için kulüplerden geçmiş olsun paylaşımları yapıldı. Yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Sakaryaspor: Bugün oynadığımız Ankara Keçiörengücü müsabakasında bir pozisyon sonrası yaralanan kameraman Adem Ağaççı ve maçın son dakikalarında kalp krizi geçiren hemşehrimiz spiker Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz.

Ankara Keçiörengücü: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz.

Çorum FK: TRT Spor'un değerli spikerlerinden Erdoğan Arıkan'ın kalp krizi geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.