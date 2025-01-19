Jose Mourinho'dan çarpıcı göndermeler! "Türkiye'de futbolu..."





"İPTAL EDİLEN 2 GOLÜMÜZ OLDU"

Adana Demirspor karşısında maçı domine ettiklerini söyleyen Portekizli teknik adam, "4-0 kazandık ve 3 puan aldık. Rakibimiz çok kompaktı ve her şeyini ortaya koydu. Bize kontratak ile gol atmaya çalıştılar ama başaramadılar. İkinci yarıya da iyi başladık. İptal edilen 2 golümüz oldu. Oyuncu değişikliği yaptım ve Kadıköy'de daha önce ıslıklanan o genç oyuncuyu sahaya sürdüm. Asistiyle golü bulduk. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.