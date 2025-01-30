Son dakika haberi: Fenerbahçe, Midtjylland’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.
Sarı-lacivertliler son maç öncesinde 9 puanla 23. sırada bulunuyor.
MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK ŞOKU
Allan Saint-Maximin, Danimarka'da olmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Fransız futbolcu son ana kadar kendisini denese de bu şekilde bir karar çıktı.
MOURINHO'NUN 11'İ BELLİ OLDU
Midtjylland XI: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa.
Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dijku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.
PLAY-OFF ŞANSI KENDİ ELİNDE
Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12'ye yükselterek adını son 24 takım arasına yazdıracak. Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, mağlubiyet alması halinde ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.