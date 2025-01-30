Son dakika haberi: Fenerbahçe, Midtjylland’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK ŞOKU

Allan Saint-Maximin, Danimarka'da olmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Fransız futbolcu son ana kadar kendisini denese de bu şekilde bir karar çıktı.

MOURINHO'NUN 11'İ BELLİ OLDU

Midtjylland XI: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa.

Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dijku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.