Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe, Midtjylland'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 30.1.2025 21:57 Son Güncelleme: 30.1.2025 22:09

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Midtjylland'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mutlak galibiyet için sahaya çıkacak Fenerbahçe'nin 11'İ belli oldu. Zorlu mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Midtjylland’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.
Sarı-lacivertliler son maç öncesinde 9 puanla 23. sırada bulunuyor.

MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK ŞOKU

Allan Saint-Maximin, Danimarka'da olmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Fransız futbolcu son ana kadar kendisini denese de bu şekilde bir karar çıktı.

MOURINHO'NUN 11'İ BELLİ OLDU

Midtjylland XI: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa.

Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dijku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.

PLAY-OFF ŞANSI KENDİ ELİNDE

Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12'ye yükselterek adını son 24 takım arasına yazdıracak. Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, mağlubiyet alması halinde ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

MOURINHO TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Portekizli teknik adam, Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Midtjylland'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...
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