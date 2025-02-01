Mika olmadı Pavlovic alalım!

Lyon'dan Mikautadze için 18 milyon Euro ödemeyi göze alan Galatasaray, Milan'dan Morata'nın transferini kiralık olarak bitirmek üzere. Sarıkırmızılılar forvet takviyesine hazırladığı bonservis bütçesini stoper bölgesine ayırma kararı aldı.Skriniar öncesinde Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu 23 yaşındaki Sırp savunmacıya Okan Buruk olumlu rapor verdi.Milan sezon başında 18 milyon Euro'ya Salzburg'dan aldığı Pavlovic'e 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor.Oyuncunun bonservisi ile Türkiye'ye gelmek istememesi en büyük engel durumunda.Galatasaray yönetimi ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamayan Yunus Akgün için flaş bir iddia gündeme geldi. 343 Digital'in haberine göre;Mukavelesi Haziran 2026'da sona erecek olan Yunus, bu sezon toplam 30 karşılaşmada 11 gol, 7 asist üretti.