Mika olmadı Pavlovic alalım!

Lyon'dan Mikautadze için 18 milyon Euro ödemeyi göze alan Galatasaray, Milan'dan Morata'nın transferini kiralık olarak bitirmek üzere. Sarıkırmızılılar forvet takviyesine hazırladığı bonservis bütçesini stoper bölgesine ayırma kararı aldı. Galatasaray'ın 1 numaralı hedefi yine Milan'dan Strahinja Pavlovic.
Skriniar öncesinde Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu 23 yaşındaki Sırp savunmacıya Okan Buruk olumlu rapor verdi. Morata ile çift forvete geçecek Buruk, Pavlovic'le üçlü savunmaya dönüş yapmak istiyor.
Milan sezon başında 18 milyon Euro'ya Salzburg'dan aldığı Pavlovic'e 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor. 18 milyon Euro ödemeyi göze alan Galatasaray, Pavlovic'i ikna etmek için yoğun mesai harcıyor.
Oyuncunun bonservisi ile Türkiye'ye gelmek istememesi en büyük engel durumunda.
YUNUS AKGÜN UÇTU!
Galatasaray yönetimi ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamayan Yunus Akgün için flaş bir iddia gündeme geldi. 343 Digital'in haberine göre; 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılılardan yıllık 3 milyon Euro ücret istiyor.
Mukavelesi Haziran 2026'da sona erecek olan Yunus, bu sezon toplam 30 karşılaşmada 11 gol, 7 asist üretti.