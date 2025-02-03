Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor! Cimbom'un ilk 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 3.2.2025 19:13 Son Güncelleme: 3.2.2025 19:19

Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor! Cimbom'un ilk 11'i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, Gaziantep FK’ya konuk oluyor! Cimbom’un ilk 11’i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Saat 20:00'de başlayacak mücadelede sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i belli oldu...

Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. VAR'da ise İtalyan Fabio Maresca yer alırken AVAR'da Çağlar Uyarcan görev alacak.

OKAN BURUK'UN 11 TERCİHİ

Gaziantep FK: Burak Bozan, Arda, Viana, Mandouki, Sorescu, Mustafa Eskihellaç, Kozlowski, N'diaye, Lungoyi, Maxim, Okereke

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Ahmed, Osimhen,

ALVARO MORATA KULÜBEDE

Galatasaray'ın Milan'dan transfer ettiği İspanyol golcü müsabakaya yedek kulübesinde başlayacak.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Gaziantep FK maçı öncesinde Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

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Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor! Cimbom'un ilk 11'i belli oldu...
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