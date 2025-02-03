Galatasaray, Gaziantep FK’ya konuk oluyor! Cimbom’un ilk 11’i belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Saat 20:00'de başlayacak mücadelede sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i belli oldu...
Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. VAR'da ise İtalyan Fabio Maresca yer alırken AVAR'da Çağlar Uyarcan görev alacak.
OKAN BURUK'UN 11 TERCİHİ
Gaziantep FK: Burak Bozan, Arda, Viana, Mandouki, Sorescu, Mustafa Eskihellaç, Kozlowski, N'diaye, Lungoyi, Maxim, Okereke
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Ahmed, Osimhen,