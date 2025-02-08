Kayserispor-Konyaspor maçında flaş hakem tepkisi! Sahaya tabletle girdi...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor evinde Konyaspor'u 3-2 geçerek 3 puana uzanan taraf oldu.
Mücadelenin son anlarında 10 kişi kalan Konyaspor 3-3'ü yakalasa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
TABLETLE SAHAYA GİRDİ
Müsabaka sonrası Konyasporlu yöneticiler sahaya girerek maçı yöneten Çağdaş Altay'a tepkide bulundu. Konyaspor yönetimi uzatma dakikalarında sayılmayan golü hakem Çağdaş Altay'a ellerindeki tabletten gösterdi.
''OYUNCULARIMIN EMEĞİNİ OPERASYON ÇEKEREK ELİNDEN ALDILAR''
Bugün oyuncularının emeğinin ellerinden alındığını aktaran Uçar, "Zaman zaman bizim zaman zaman Kayserispor'un iyi oynadığı bir oyun. Enteresan bir şekilde son dakikalarda bulduğumuz beraberlik golü stadyumda herkesin Kayserispor yedek kulübesi de dahil nasıl yedik diye üzüldüğü, 1 kişinin dahi itiraz etmediği bir golü ne yaptılar, ne ettiler VAR sistemi devre dışı kaldı dediler. Sonrasında komik bir çizgi çektiler. Beden olarak bizim oyuncumuzun ne kadar arkada olduğu belli. Parmak ucu mikroskopla baksanız ayarlanamayacak görüntü.
''Nereden bakarsanız bakın elinizde kalacak bir pozisyonu açık ve net söyleyeyim bugün operasyon çekerek iptal ettiler. Konya halkı ve taraftarının mutluluğunu, oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar. 6 tane bariz maçta Konyaspor'un hakkı yendi. Benim çocuklarımın emeklerini çalıyorsunuz. Bizlerin emeklerine zulüm ediyorsunuz. 4 yıldır ben bu durumu yaşıyorum. Böyle bir düzen olmaz. Güzellikleri konuşmamız lazım. 88'de bulduğumuz golle hak ettiğimiz 1 puanı aldığımız bir maç. Ama, operasyon çekerek elimizden aldıkları 1 puan. Ne diyeyim. Haftalardır kime kızayım bilmiyorum. Her maçı hak ederek kazanmak ya da hak ederek kaybetmek istiyorum. Kaybettiğim için değil her şeyi kaybettiğimiz için üzgünüm" ifadelerini kullandı.