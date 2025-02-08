Kayserispor-Konyaspor maçında flaş hakem tepkisi! Sahaya tabletle girdi...

''Nereden bakarsanız bakın elinizde kalacak bir pozisyonu açık ve net söyleyeyim bugün operasyon çekerek iptal ettiler. Konya halkı ve taraftarının mutluluğunu, oyuncularımın emeğini ellerinden aldılar. 6 tane bariz maçta Konyaspor'un hakkı yendi. Benim çocuklarımın emeklerini çalıyorsunuz. Bizlerin emeklerine zulüm ediyorsunuz. 4 yıldır ben bu durumu yaşıyorum. Böyle bir düzen olmaz. Güzellikleri konuşmamız lazım. 88'de bulduğumuz golle hak ettiğimiz 1 puanı aldığımız bir maç. Ama, operasyon çekerek elimizden aldıkları 1 puan. Ne diyeyim. Haftalardır kime kızayım bilmiyorum. Her maçı hak ederek kazanmak ya da hak ederek kaybetmek istiyorum. Kaybettiğim için değil her şeyi kaybettiğimiz için üzgünüm" ifadelerini kullandı.