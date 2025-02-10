Beşiktaş genç stoperin peşinde!

Ara transfer döneminin sonlarına yaklaşılırken Beşiktaş üst üste hamleler yapmıştı. Güney Amerika'dan kanat oyuncusu Arroyo ve ve orta saha Elan Ricardo'nun transferini tamamlayan siyah-beyazlılar bu kez savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nde forma giyen Arda Ünyay'ın şartlarını sordu.

Siyah beyazlılar, genç stoperin transferi için MKE Ankaragücü ile görüşmelere başladı.

1.87 boyundaki 18 yaşındaki stoper oyuncusu bu sezon takımıyla 3. kez 1. Lig maçında forma giydi.