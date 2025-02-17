Hacıosmanoğlu’ndan derbi hakemi için açıklama!

24 Şubat pazartesi günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin orta hakemi için tartışmalar sürüyor.

Fotomaç'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, iki kulüpten de yazılı bir yabancı orta hakem talebi gelmediğini belirtti.

Hacıosmanoğlu konuya ilişkin, "Bize iki kulüpten de böyle bir talep gelmedi. Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan "derbiyi yabancı hakemin yönetmesini talep ediyoruz. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye bir talep gelirse TFF olarak oturup talebi enine boyuna değerlendiririz. Bize şu ana kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yazılı bir talep gelmedi'' ifadelerini kullandı.