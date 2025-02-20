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Giriş Tarihi: 20.2.2025

Yolun sonu tur olsun

Yolun sonu tur olsun

ASLAN MUCİZE PEŞİNDE
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turu rövanşında bugün Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak mücadele, 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Aslan'ın 3 farklı zaferi müsabakanın uzamasını sağlayacak. Daha yüksek farklı galibiyeti içermeyen diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

KANARYA ZAFER İSTİYOR
Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçta aldığı 3-0'lık avantajla sahaya çıkacak. Kanarya her türlü galibiyet, beraberlik ve 2 farklı mağlubiyette tur atlayacak. Anderlecht'in 3 farklı galibiyetinde ise müsabaka uzatmalara gidecek. Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

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