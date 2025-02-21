Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek fırtınası!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da 3-0 mağlup ettiği Belçika temsilcisiyle deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve turladı.

Mücadelede 90 dakika sahada kalan Yusuf Akçiçek, performansıyla dikkat çekti. Savunmadaki rolüne ek olarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen genç futbolcuyu maçın ardından takım arkadaşları tebrik etti.

YÜZDE 82 PAS İSABETİ

49 kez topla buluşan Yusuf, yüzde 82 pas isabet oranı yakaladı. 6 ikili mücadelenin hepsini kazanan genç stoper, rakipleriyle girdiği 2 hava topu mücadelesinden 2'sinden de üstün ayrıldı.

MAÇIN EN İYİSİ OLDU

3 top kapan Yusuf Akçiçek, bu alanda da maçın en iyisi oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilerleyen süreçte 19 yaşındaki futbolcuya daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi. (TRT Spor)