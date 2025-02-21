Messi’nin -22’de buzla dansı!

oğuk hava ABD'yi vurdu, yıldızlar dondu kaldı. Teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'yu getiren, kadrosunda Messi, Luis Suarez ve Busquets gibi isimleri barındıran Inter Miami, CONCACAF Şampiyonlar Ligi 1. tur ilk maçında Sporting Kansas City'i 1-0 yenerken mücadeleninMessi ve takım arkadaşları sahaya eldiven ve boyunluklarla çıkarken, oyuncular büyük zorluklar yaşadı. Inter Miami'nin hocası Mascherano, maçın oynatılmasınıolarak nitelendirdi.