Tribünde ırkçılık

Avrupa'nın göbeği Belçika'da çirkin görüntüler vardı. Fenerbahçeli taraftarlar En-Nesyri'nin 4. dakikada attığı golün sevincini yaşarken tribün birden karıştı. İsviçreli hakem Sandro Scharer oyunu durdurup, soyunma odasının yolunu tuttu. Stadyumda "Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem, maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir.

Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın" anonsu yapıldı. Yaklaşık 17 dakika sonra hakem ve oyuncuyar sahaya döndü ve maç kaldığı 6. dakikadan itibaren devam etti.