Kariyeri göz kamaştırıyor derbinin altından kalkar

Vincic analizi

MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Vincic'in yöneteceği resmen açıklandı. Kariyerine ve yönettiği maçlara bakarsak başarılı bir hakem mi? Bize nasıl anlatırsınız?

SLAVKO Vincic'in kariyeri göz kamaştırıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Uluslar Ligi, finaller, yarı finaller, Sloven Ligi, Suudi Ligi, Yunanistan Ligi derbi maçları. Kendini ispat etmiş, UEFA ve FIFA'nın saygısını ve güvenini kazanmış.

Özel hayatında ise çalkantılı ve sıkıntılı kara bir dönem var. Bu sıkıntılı dönemde kendisine UEFA Başkanı Ceferin yardımcı olmuş, kurtarmış. Yakın dostluğu var ki, bu doğaldır. Çünkü vatandaşı. Eminim ki bu derin dostluk maç yönetirken onu sahada daha da güçlü kılıyor. Konu ile ilgili Maribor, Acun Ilıcalı, Ceferin, Vincic ilintili senaryolar, haberler hemen ülke gündemine oturdu. Özel yaşamı onun. Bizleri ise derbide göstereceği performans ilgilendirir. Son yönettiği PSV Eindhoven-Juventus maçında başarılıydı. Hepimizin merak konusu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin altından da başarı ile çıkacaktır. Sorun zaten Slavko Vincic, o, bu, şu değil. Sorun; bir maç özelinde yabancı hakemin gelmesi. Diğer takımlar, diğer maçlar önemsiz mi? Kurumsal yapı ve eşitlik ilkesinden yürürsek tüm maçlar için yabancı hakem olmalı. Bu da sezon başında belirlenmeli. Oyun başladıktan sonra kural değişmez. Ben yaptım oldu ile yürünmez. Yarın diğer takımlar hatta Trendyol 1. Lig takımları play-off maçlarında isteyecektir. Geniş yelpazede kurumsal parametreleri düşünülmeden atılmış hatalı bir adım bu...



EN UFAK BİR OLAY OLURSA MAÇI DEVAM ETTİRMEZ!



Sanki zor bir pazartesi günü bizleri bekliyor.. Sloven hakem Slavko Vincic gergin atmosferlerde nasıl bir tavır alabilir?

45 YAŞINDA hâlâ fit ve atletik olan Vincic, maç planında herhalde her şeyi düşünecek, beklenmeyeni bekleyecektir. Tüm zorluklara hazır olacaktır. Bu kariyer ve deneyime rağmen derbinin atmosferini kaldıramazsa 'yazık' derim. UEFA'nın çağdaş hakemlik, kurumsal sorumluluk ve ciddiyeti içinde olacaktır. Anderlecht-Fenerbahçe maçında tribünde kargaşa çıktığında İsviçreli hakem Sandro Scharer anında soyunma odasına gitti. UEFA'nın sıfır toleransını uyguladı. Kurumun gücü, saygınlığı, futbolun marka değeri işte böyle korunur. Kimse kımıldayabildi mi? Scharer sahaya döndüğünde herkes mum olmuştu. Bizdeki "Aman maçı masaya taşımayın, sahada bitirin" sığ ve çağdışı düşünceyi güncellememiz için bu uygulama sıcak bir örnek oldu. Derbide benzer olaylar olursa tıpkı Scharer gibi Vincic de maçı durdurup soyunma odasına gidecektir. Olaylar devam ederse tatil edecektir. Bu UEFA standardıdır. Futbolumuzun imajının, yeni bir hadiseyi artık kaldırmaya takati kalmadı.



DERBİYE ALMANYA'DAN HAKEM İSTEMİŞLER AMA KABUL GÖRMEMİŞ



4. hakem olarak Kadir Sağlam atandı. Bu da çok tartışılıyor. Şöyle yorumlar da var; "Olur da hakem sakatlanırsa Türk hakem maça devam edecek!" 4. hakem de yabancı mı olmalıydı?

ZATEN Vincic ile ilgili spekülasyonlar var, bu yetmiyormuş gibi iç polemiklerde zirve yapmış Kadir Sağlam'ı bu maça 4. hakem atamak akıl tutulması olmuş. Şu atamayı bile becerememiş manuel VeTAS! Duygusal davranmış, Ankaralı kankasını atamış. Vincic'in ekibine 4. hakem, VAR, AVAR asla Türk sokmazdım. Riva'daki VAR odasının yanına bile yaklaştırmazdım. Şimdi olası bir sakatlıktaki olabilir (Çünkü Vincic Çarşamba, Cumartesi, Pazartesi 6 günde 3 maç yönetmiş olacak, seyahatler cabası) dalga geçer gibi Kadir Sağlam sahaya çıkacak he... Yandı keten helva! TFF Başkanı, "Yabancı hakem asla" MHK Başkanı da "Mandacılık" demiş ve 2 yılda amatörden Süper Lig'e hakem çıkaracağız iddiasında bulunarak yola çıkmışlardı ama 7 ayda tüm iddialar dibe vurdu, yabancı hakeme geldiler. Çok net biliyorum bazı ülkeler yabancı hakem talebimizi reddetti. Mesela Almanya! Derbiler gördük; 10-12 hakem arasından en formda olan atanırdı. Bugün gelinen nokta içimi acıtıyor, üzülüyorum. Ancak hakemlerimiz de şapkalarını önüne koyup düşünmeliler "neden" diye! Hafta içi seminerde öncü isimlerden Halil Umut Meler, Atilla, Kadir... Yahu biriniz çıkıp "Başkanım bize güvenin, biz çıkar bu maçı yönetiriz, yeter ki siz TFF olarak arkamızda durun'' diye haykırmanız lazımdı..