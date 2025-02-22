Sivasspor Asbaşkanı Kurbanoğlu: Sivasspor’un hakkı kolay kolay yenmez

1-1 biten Konyaspor karşılaşmasının ardından Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu sert açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda hakem hatalarından kaynaklı ciddi puan kayıpları yaşadıklarını belirten Mustafa Kurbanoğlu, "Sanmayın ki Sivasspor susuyor ve durumun bilincinde değil. Biz her şeyin bilincindeyiz. Bunu defalarca her merciide aktarıyoruz. Ama maalesef gelinen noktada bu soğuk havada taraftarımızın, oyuncularımızın hak etmediği bir mağlubiyetle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi biz soruyoruz. Burada mağdur kim? Buyurun akşam maçı izleyebilirsiniz. Penaltı pozisyonumuz aldatmaya yönelik sarı kartla geri dönüyor. Biz de konuşuyoruz. Biz burada 20 yılı aşkın bir süredir süper lige kök budak salmış ve süper ligin domino taşı olmuş bir kulüpten bahsediyoruz. Sivasspor'un hakkı kolay kolay yenmez. Bunu böyle bilsinler. Bir değil, iki değil sustuk ama bizim de bir sabır taşımız var ve buraya geldi. Susuyoruz diye bizi bir şeyleri bilmiyor sanmasınlar. Artık yeter. Şunu iyi bilmenizi istiyorum ve buradan taraftarımıza söylüyorum ki haklılar. Taraftarımız yerden göğe kadar haklı. Maalesef başarısız bir süreç gerçekleşti. Bunu üzülerek söylüyorum ki elbette burada bizim de hatalarımız var. Akşam oturup hocamızla da değerlendireceğiz. Ama şuna emin olun Sivasspor düştüğü yerden kalkacak" şeklinde konuştu.

'GEREKEN MÜDAHALELERİ YAPACAĞIZ'

İlerleyen haftalarda takımın toparlanacağını inandığını belirten Kurbanoğlu, "Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi çok daha kaliteli futbolla biz temel domino taşı olmaya devam edeceğiz. Biz süper lig de mücadele ediyoruz. Bugün önümüzdeki sezondan itibaren sayarsak Türkiye'de 16 takımın olduğu bir ligde mücadele ediyoruz. İster istemez seçiyoruz. Bu oyuncuların hepsini sezon sonu alıyoruz. Aldığımız oyuncuların bazılarından istediğimiz performansı göremiyoruz. Ama bu bizim oyuncuya hadi sen git deme gibi bir lüksü doğurmuyor. Biz de eliyoruz. Oyuncularımızın performansının da farkındayız. Bunları hocamızla, teknik heyetimizle konuşacağız. Hatta sakatlıkları da konuşacağız. Gereken müdahaleleri de yapacağız. Buna göre, daha derli toplu ki sakatlarımız var biliyorsunuz ve tam kadro hiçbir maça çıkamadık. Önümüzdeki haftalarda Başakşehir maçından sonra inşallah tam kadro sahada olacağız. Çok farklı bir Sivasspor'u sizlere izleteceğiz" diye konuştu.