Oldukça kazançlı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten hakem olan Slavko Vincic'in yoğun maç trafiği, maratonu aratmadı. 5 günlük süreçte 3 ayrı ülkeye giden elit kategorideki 45 yaşındaki hakem, 3 karşılaşmada düdük çalarken toplamda 4 bin 930 kilometrelik yolculuk yaptı. Mesaiye 19 Şubat'ta PSV-Juventus maçıyla başlarken 3 gün sonra ülkesinde NK Bravo-FC Kuper derbisini yönetti. Ardından Türkiye'ye gelen deneyimli isim, dün sabah Slovenya'ya dönüş yaptı. Vincic, 5 günlük macerasında cebini de doldurdu.

KENDİ LİGİNDE 650 EURO!

Şampiyonlar Ligi'nden maç başı 7 bin Euro kazanırken ülkesindeki ulusal maçtan 650 Euro aldı. Süper Lig'deki derbiden ise kasasına 10 bin Euro ücretin yanı sıra iki günlük 1600 Euro harcırah koydu. 45 yaşındaki hakem, 3 farklı futbol ikliminde yönettiği 3 müsabakadan toplam 19 bin 250 Euro (734 bin TL) kazanç sağladı. Öte yandan Vincic, 3 Mart'ta ülkesinde Ljubljana-Celje mücadelesinde düdük çalacak.



PERDE ARKASI

Murat ÖZBOSTAN

TFF'DEN VİNCİC'E TAM PUAN DERBİLERDE YABANCIYA DEVAM

Türkiye Futbol Federasyonu, Sloven Slavko Vincic'in performansından fazlasıyla memnun kaldı.. TFF Yönetim Kurulu, maç sonrası yaptığı değerlendirmede ünlü hakemin Galatasaray-Fenerbahçe maçını mükemmel yönettiği görüşünde birleşti.. Bugünkü yönetim toplantısında derbinin hakemiyle ilgili MHK de bir analiz yapacak. Toplantıda, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yabancı hakem istekleri masaya yatırılacak.. TFF'nin bu taleplere olumlu yanıt vereceği öğrenilirken, bundan sonraki derbilerde yabancı hakem uygulaması devam edecek... TFF kanadında bunlar yaşanırken, Vincic'in bundan sonra da UEFA ve ülkesinin uygun görmesi halinde derbi yönetmesi planlanıyor.. Genel olarak da Sloven hakemin performansı olumlu karşılandı.. Diğer bir konu ise Mourinho'nun 4. hakem Kadir Sağlam'a söylediği, "İyi ki sizler yönetmediniz maçı, yoksa felaket olurdu" sözü de büyük rahatsızlık yarattı TFF'de.. Konuyla ilgili Kadir Sağlam'dan bilgi alınacak..