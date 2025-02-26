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Giriş Tarihi: 26.2.2025 23:16 Son Güncelleme: 26.2.2025 23:16

Ziraat Türkiye Kupası: Ankaragücü ve Alanyaspor kupadan elendi!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3’üncü haftasında MKE Ankaragücü ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından her iki takım da kupadan elendi.

DHA
Ziraat Türkiye Kupası: Ankaragücü ve Alanyaspor kupadan elendi!

Ziraat Türkiye Kupası A gurubunda yer alan MKE Ankaragücü grup maçlarının son haftasında Alanyaspor'u evinde ağırladı.

Karşılaşmanın 48'inci dakikasında Alanyaspor, Cordova'dan gelen golle öne geçti. 66'ncı dakikada da, Rotariu'dan gelen golle başkent temsilcisi eşitliği yakaladı. 2'nci yarının sonuna 5 dakika uzatma eklendi. Uzatmalarda gol sesi gelmeyince müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla beraber hem Başkent temsilcisi hem de Akdeniz ekibi, Türkiye Kupası'na veda etti.

MAÇIN GOLLERİ:

GOL | MKE Ankaragücü 0-1 Corendon Alanyaspor

GOL | MKE Ankaragücü 1-1 Corendon Alanyaspor

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Ziraat Türkiye Kupası: Ankaragücü ve Alanyaspor kupadan elendi!
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