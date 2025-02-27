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Giriş Tarihi: 27.2.2025 21:20

Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor ile Başakşehir, kupaya veda etti!

Türkiye Kupası C Grubu 3’üncü maçında Eyüspor, Başakşehir FK ile golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Eyüpspor 4 puana çıkarken, Başakşehir FK puanını 5 yaptı. İki İstanbul ekibi, Türkiye Kupası'na grup aşamasında veda etti.

DHA
Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor ile Başakşehir, kupaya veda etti!

Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü maçında Eyüpspor Ümraniye Stadyumu'nda Başakşehir FK ile karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çaldı. Kolak'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Çağrı Yıldırım üstlendi.

Karşılaşmanın iki yarısında da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi sona erirken, Başakşehir FK, C Grubu'nda Galatasaray ile aynı puanda olmasına rağmen rakibinden daha fazla sarı kart gördüğü için grubu 3'üncü sırada tamamladı ve grup aşamasında veda etti.

Eflatun-sarılı ekip ise grubu 4 puanla 4'üncü sırada tamamladı.

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Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor ile Başakşehir, kupaya veda etti!
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