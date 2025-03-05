Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa’dan yabancı hakem açıklaması!

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın detaylarını anlatarak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin baskılı ve prese dayalı futbol oynadığını bilerek sahaya çıktıklarını belirten Fuat Çapa, "Göztepe'nin zor bir deplasman olduğunu zaten biliyoruz. Oraya giden takımların ne kadar zorlandığını çok net bir şekilde gördük. Karşılaşmanın bizim adımıza biraz şanssız başladığını söyleyebilirim. Çünkü maçın ilk dakikalarından itibaren sert bir oyun geçeceğini zaten biliyorduk. Özellikle Göztepe'nin baskılı ve prese dayalı oyun tarzı olduğunu da biliyorduk" diye konuştu.

'İLK YARIDA OYUN DEĞİL MÜDEHALELER ÜST DÜZEYDİ'

Göztepe karşılaşması hakkında konuşan Fuat Çapa, "Hakemin bazı pozisyonlarda çok fazla toleranslı davranması bizi zora soktu. Emre'nin aşil tendonuna basılması ve pozisyonun kartsız geçilmesi, akabinde Zeki'ye ve Bennasser'e aynı şeyin yapılması, maçın daha sert geçmesine neden oldu. Oyunun değil, müdahalenin üst düzey olduğu bir ilk yarı geçti. Ama son dakikada yemiş olduğumuz gol ile ikinci devreye 1-0 geride başlamış olduk. İkinci devre 2-0 geriye düştükten sonra takımı vermiş olduğu reaksiyon bizi tabii ki mutlu etti. Çünkü daha önce de yaptığımız gibi pes etmeyen bir takım olduğumuzu gösterdik. Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlar da oldu" ifadelerini kullandı.

'NASIL YABANCI ANTRENÖRLER GELİYORSA YABANCI HAKEM DE GELEBİLİR'

Karşılaşmada yaşanan hakem olayları hakkında konuşan Çapa, "Özellikle Emre'ye verilmeyen penaltı pozisyonu vardı. Yani hakemlerle ilgili konuşulmasın deniyor ama hakemlerin vermiş olduğu kararlar maçın sonucunu da etkiliyor. Ligin sonucunu, sıralamasını etkileyebiliyor. Bu da üzücü oluyor açıkçası. Her geçen gün bu gibi hakem olayları konuşulmasın diye söyleniyor ama maalesef konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani sahadaki hakemlerden ziyade, VAR'a gelen yabancı hakemlerin de çok fazla katkı sağladığını da söyleyemeyiz. Ancak yine de Türk takımlarının, yaşanan hakem hatalarından dolayı ligimizde daha fazla yabancı hakem istemeleri üzücü. Bugüne kadar Türk hakemleriyle yönetilen Süper Lig'in bu şekilde değişik bir yöne doğru gitmesi bizleri mutlu etmiyor. Kendi ülkemizde maçlarımızın yabancı hakemler tarafından yönetilmesi hoş bir durum gibi durmuyor. Ama bir yerde bir şeylerin değişmesi için de belki de bunların yapılması gerekiyordur. Nasıl yabancı teknik adamlar geliyorsa, nasıl yabancı altyapı sorumluları geliyorsa belki hakemlerle ilgili de belli bir süre yabancı hakemlerle gidip ondan sonra doğru yolu bulmak gerekiyordur. Çünkü bu gidişat hiçbir şey için doğru değil. Özellikle Anadolu takımları için bunu belirtmem gerekiyor. Umut ediyorum en kısa zamanda bu konuda doğru yolu buluruz" dedi.

'ŞU ANKİ BAŞARIMIZDA BİR SÜRÜ PUZZLE'IN PARÇASI VAR'

Ligde bulundukları konumun birçok çalışma sonucunda elde edildiğini söyleyen Çapa, "Şu anda bulunmuş olduğumuz konum bizi mutlu ediyor. Yani şu anda burada olmamızın birden fazla nedeni var. Sadece bir nedeni yok. Şu anki başarımız da bir sürü puzzle'ın parçası var. O puzzle'ın parçaları birbirine doğru bir şekilde yerleştirildiği zaman, ortaya doğru bir resim çıkıyor. Burada bu işin mimarının Yüksel Yıldırım olduğunu unutmamak lazım. Yani başkanımız kafasında olan projeyi ben teknik adamken de hep konuşuyordu, söylüyordu. Zaman zaman programlarda da kulübün içerisindeyken, dışarısındayken de duyuyorduk. Bu sene güzel bir başlangıç gidişat oldu. Tabii önemli olan bunu doğru bir şekilde bitirmektir" dedi.