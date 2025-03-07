Fenerbahçe’nin stoperleri sakata geldi! Bir tek o sağlam çıktı...

Fenerbahçe'de Çağlar maçı yarıda bıraktı. Bu sezon savunma tandeminde 6 isim sorun yaşarken sadece Skiniar sağlam çıktı.

Fenerbahçe'yi stoper mevkiinde sakatlıklar yakasını bırakmıyor. Sezon başında Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'yi yakın zamanda ise yeni transfer Diego Carlos'u kaybeden sarı-lacivertlilerde son olarak Rangers müsabakasında Çağlar Söyüncü sakatlandı.

Gol anında topu çizgiden çıkarmaya çalışırken talihziklik yaşayan milli stopere saha içinde tedavi uygulandı ancak bir süre kendini denese de devam edemedi. Böylelikle Çağlar, bu sezon 5'inci defa revirlik oldu.

19 OYUNCU GİTTİ

Kanarya'da 2024- 25'te stoper hattında 6 futbolcu sakata geldi. Kadroda sadece yeni transfer Milan Skriniar herhangi bir sorun yaşamadı. Fenerbahçe'de sezon başından beri tam 19 farklı futbolcu, 37 kez sakatlandı.