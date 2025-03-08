Savunmada kırmızı alarm!

Rangers mağlubiyetine üzülen Fenerbahçe'ye maçın ilk yarısında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den de kötü haber geldi.2 ila 4 hafta arası sahalardan uzak kalması beklenen 28 yaşındaki savunmacı, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı Uluslar Ligi play-off müsabakasını da kaçıracak. Çağlar'dan gelen haberin ardından Fenerbahçe'nin savunma hattında sakatlığı bulunan oyuncu sayısı, 5'e yükseldi. Sezon başındave'nin yanı sıra yeni transferile üçlü savunmada kullanılanda idmanda problem yaşamıştı.