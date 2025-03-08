Savunmada kırmızı alarm!

Rangers mağlubiyetine üzülen Fenerbahçe'ye maçın ilk yarısında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den de kötü haber geldi. MR'ı çekilen milli stoperin sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiği açıklandı.
2 ila 4 hafta arası sahalardan uzak kalması beklenen 28 yaşındaki savunmacı, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı Uluslar Ligi play-off müsabakasını da kaçıracak. Çağlar'dan gelen haberin ardından Fenerbahçe'nin savunma hattında sakatlığı bulunan oyuncu sayısı, 5'e yükseldi. Sezon başında Rodrigo Becao
ve Jayden Oosterwolde
'nin yanı sıra yeni transfer Diego Carlos
ile üçlü savunmada kullanılan Levent Mercan
da idmanda problem yaşamıştı. Teknik direktör Mourinho'nun elinde defansta oynatacağı Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Milan Skriniar kaldı.