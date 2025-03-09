Atalanta, Juventus’u hezimete uğrattı! Kenan Yıldız’a büyük şok...

İtalya Serie A'da zorlu maçta Juventus ile Atalanta karşılaştı.

Şampiyonluk yarışı veren iki ekibin mücadelesini konuk ekip Atalanta 4-0'lık farklı skorla kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Retegui, 46. dakikada De Roon, 66. dakikada Zappacosta ve 77. dakikada Lookman kaydetti.

KENAN YILDIZ DEVREDE ÇIKTI

Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız maçın ilk yarısında mücadele etti. Kenan ikinci yarıda yerini Koopmeiners'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte ligde 2. yenilgisini alan Juventus 52 puanla 4. sırada kaldı. 58 puana yükselen Atalanta zirvede yer alan Inter'le 3 puanlık farkı korudu.

JUVENTUS'A TARİHİ HEZİMET

Juventus, Atalanta'dan yediği 4 golle birlikte uzun süre sonra bir ilki yaşadı. Siyah-beyazlılar Ocak 2011'den sonra ilk kez bir Serie A maçında 4 gol birden yedi.

ATALANTA İÇİN KRİTİK RANDEVU

Atalanta ligde bir sonraki haftada lider olan Inter'i konuk edecek. Mücadele 16 Mart günü TSİ 22:45'te oynanacak.