Son dakika haberi: Fenerbahçe’de bomba gelişme! İngiliz ekibinden En-Nesyri atağı...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa macerasını sürdürmek adına rövanş hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, yoluna 3 kulvarda da ilerleme hedefinde.
Öte yandan Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi.
İNGİLTERE'DEN TALİP VAR
Todofichajes'in haberine göre, İngiliz ekibi West Ham United, Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor.
Haberde Londra ekibinin uzun süredir hava hakimiyeti ve bitiriciliği yüksek bir santrfor aradığı belirtilirken, bu sezon Süper Lig'e damga vuran En-Nesyri'nin transfer listesine alındığı öne sürüldü.
F.BAHÇE KOLAY BIRAKMAYACAK
Buna karşın Fenerbahçe'nin golcüsünü kolay bırakmayacağı ve yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.
Ancak West Ham United, Premier Lig cazibesi ve oyuncu için sunacağı planlar nedeniyle yaz transfer döneminde bu transferi tamamlayabileceğini düşünüyor.
SEZONUN İKİNCİ YARISI ÇIKIŞA GEÇTİ
27 yaşındaki futbolcu sezonun ilk bölümünde eleştiri oklarını üzerine çekse de Ocak ayından bu yana çıkışa geçti.
Sarı-lacivertli formayla 40 maça çıkan En-Nesyri, 26 gol atarken 5 asist yaptı.
Sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro'ya transfer olan Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.