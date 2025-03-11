Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bomba gelişme! İngiliz ekibinden En-Nesyri atağı...
Giriş Tarihi: 11.3.2025 14:58 Son Güncelleme: 11.3.2025 15:34

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bomba gelişme! İngiliz ekibinden En-Nesyri atağı...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde de teknik direktör Jose Mourinho, İskoçya'da turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı. Faslı yıldız Youssef Youssef En-Nesyri'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. İşte transfer hamlesinin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de bomba gelişme! İngiliz ekibinden En-Nesyri atağı...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa macerasını sürdürmek adına rövanş hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Jose Mourinho, çeyrek final için tüm planlamasını hazırlıyor.

Sarı-lacivertliler, yoluna 3 kulvarda da ilerleme hedefinde.

Öte yandan Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi.

İNGİLTERE'DEN TALİP VAR

Todofichajes'in haberine göre, İngiliz ekibi West Ham United, Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor.

Haberde Londra ekibinin uzun süredir hava hakimiyeti ve bitiriciliği yüksek bir santrfor aradığı belirtilirken, bu sezon Süper Lig'e damga vuran En-Nesyri'nin transfer listesine alındığı öne sürüldü.

F.BAHÇE KOLAY BIRAKMAYACAK

Buna karşın Fenerbahçe'nin golcüsünü kolay bırakmayacağı ve yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.

Ancak West Ham United, Premier Lig cazibesi ve oyuncu için sunacağı planlar nedeniyle yaz transfer döneminde bu transferi tamamlayabileceğini düşünüyor.

SEZONUN İKİNCİ YARISI ÇIKIŞA GEÇTİ

27 yaşındaki futbolcu sezonun ilk bölümünde eleştiri oklarını üzerine çekse de Ocak ayından bu yana çıkışa geçti.

Sarı-lacivertli formayla 40 maça çıkan En-Nesyri, 26 gol atarken 5 asist yaptı.

Sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro'ya transfer olan Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Piyasa değeri 22 milyon euro olan Faslı yıldız, ülkesinin milli takımı ile de 78 maçta 23 gol kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bomba gelişme! İngiliz ekibinden En-Nesyri atağı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz