Son dakika haberi: Fenerbahçe’den dev zam! Genç yıldızın sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatılacak...

Ligde 1 maçı eksik olan Kanarya, Galatasaray'ın 7 puan gerisinde bulunuyor. 3 kulvarda da iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de yaşanıyor.

YUSUF AKÇİÇEK GELİŞMESİ!

Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girdi.

Sezon başında Aston Villa'dan gelen teklifi teknik direktör Mourinho'nun isteğiyle reddeden yönetim, 19 yaşındaki stoperin kafasını rahatlatmak için harekete geçti.

CİDDİ BİR ZAMLA UZATILACAK!

Portekizli hocanın üzerine eğildiği genç oyuncunun Haziran 2028'ye kadar olan sözleşme süresi, ciddi bir zamla uzatılacak.

Şu anda 1 milyon TL ücret alan Yusuf'un maaşını 10 milyon TL'ye çıkartacak olan sarı-lacivertliler, kontratını da 2030'a kadar yapacak.

BİRÇOK TAKIM İLGİLENİYOR

Fenerbahçeli oyuncuyu izlemek için son olarak Manchester United, Napoli, Leipzig ve Atletico Madrid kulüpleri scoutlarını yollamıştı.

BÜYÜK PARALARA SATMAK İSTİYOR

Sezon sonunda Yusuf'u göndermeyi düşünmeyen yönetim, oyuncusunu Şampiyonlar Ligi arenasında göstermek ve çok daha büyük paralara satmak istiyor.