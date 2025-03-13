SON DAKİKA: Kanarya zoru başarmak istiyor! Rangers - Fenerbahçe maçının 11’leri belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'a konuk oluyor. İlk karşılaşmayı evinde 3-1 kaybeden Fenerbahçe, 3 ve üzeri farklı galibiyetlerde tur atlayacak. Temsilcimizin, 2 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmaya gidecek.
Rangers ile daha önce 3 kez karşılaşan Fenerbahçe, birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. Rangers deplasmanında Avrupa kupalarındaki 286. sınavına çıkan Fenerbahçe, geride kalan 285 mücadelede 112 galibiyet, 61 beraberlik, 112 mağlubiyet alırken; attığı 389 gole karşın kalesinde 407 gol gördü.
MOURINHO'NUN 11'İ BELLİ OLDU
Rangers XI: Butland, Tavarnier, Souttar, Barron, Dessers, Diomande, Cerny, Sterling, Jefte, Balogun, Raskin.
Fenerbahçe XI: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf, Amrabat, Fred, Osayi, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.
ÇAĞLAR KADRODA YOK
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
İSMAİL YÜKSEK KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kamp kadrosunda yer almasına rağmen ağrılarının olması nedeniyle Rangers maçı kadrosundan çıkarıldı.
SAINT-MAXIMIN GÖTÜRÜLMEDİ
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Levent Mercan, Oğuz Aydın'ın yanı sıra Allan Saint-Maximin de İskoçya'ya götürülmedi.
6 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat ve Edin Dzeko kart görmeleri durumunda muhtemel çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.