Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Kanarya zoru başarmak istiyor! Rangers - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu
Giriş Tarihi: 13.3.2025 21:47 Son Güncelleme: 13.3.2025 22:13

SON DAKİKA: Kanarya zoru başarmak istiyor! Rangers - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında İskoç devi Rangers deplasmanında tur için galibiyet peşinde. İlk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertli takım Mourinho ile zoru başarmak istiyor. Saat 23.00'de başlayacak olan karşılaşmada 11'ler belli oldu.

SON DAKİKA: Kanarya zoru başarmak istiyor! Rangers - Fenerbahçe maçının 11’leri belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers'a konuk oluyor. İlk karşılaşmayı evinde 3-1 kaybeden Fenerbahçe, 3 ve üzeri farklı galibiyetlerde tur atlayacak. Temsilcimizin, 2 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmaya gidecek.

Rangers ile daha önce 3 kez karşılaşan Fenerbahçe, birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. Rangers deplasmanında Avrupa kupalarındaki 286. sınavına çıkan Fenerbahçe, geride kalan 285 mücadelede 112 galibiyet, 61 beraberlik, 112 mağlubiyet alırken; attığı 389 gole karşın kalesinde 407 gol gördü.

MOURINHO'NUN 11'İ BELLİ OLDU

Rangers XI: Butland, Tavarnier, Souttar, Barron, Dessers, Diomande, Cerny, Sterling, Jefte, Balogun, Raskin.

Fenerbahçe XI: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf, Amrabat, Fred, Osayi, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

ÇAĞLAR KADRODA YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

İSMAİL YÜKSEK KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kamp kadrosunda yer almasına rağmen ağrılarının olması nedeniyle Rangers maçı kadrosundan çıkarıldı.

SAINT-MAXIMIN GÖTÜRÜLMEDİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Levent Mercan, Oğuz Aydın'ın yanı sıra Allan Saint-Maximin de İskoçya'ya götürülmedi.

6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat ve Edin Dzeko kart görmeleri durumunda muhtemel çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Kanarya zoru başarmak istiyor! Rangers - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz