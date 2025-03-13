SON DAKİKA: Kanarya zoru başarmak istiyor! Rangers - Fenerbahçe maçının 11’leri belli oldu

Rangers ile daha önce 3 kez karşılaşan Fenerbahçe, birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. Rangers deplasmanında Avrupa kupalarındaki 286. sınavına çıkan Fenerbahçe, geride kalan 285 mücadelede 112 galibiyet, 61 beraberlik, 112 mağlubiyet alırken; attığı 389 gole karşın kalesinde 407 gol gördü.