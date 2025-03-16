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Giriş Tarihi: 16.3.2025 19:05 Son Güncelleme: 16.3.2025 19:09

Son dakika haberi: Beşiktaş'a derbi öncesi Felix Uduokhai'den kötü haber!

Son dakika: Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edildiğini açıkladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a derbi öncesi Felix Uduokhai’den kötü haber!

Beşiktaş, dün oynanan Konyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen stoper oyuncusu Felix Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, Uduokahi'nin sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edildiğini duyurdu.

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Uduokhai'nin en az iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'a derbi öncesi Felix Uduokhai'den kötü haber!
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