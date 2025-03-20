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Giriş Tarihi: 20.3.2025 12:57

İspanya'da Marcao krizi! Sevilla ikna etmeye çalışıyor...

Sevilla'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao, sık yaşadığı sakatlıklar ve  formsuzluğu sonrası gözden düştü. İspanyol ekibi, yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmak istediği Brezilyalı oyuncuyu henüz ikna edemedi. İşte detaylar...

İspanya’da Marcao krizi! Sevilla ikna etmeye çalışıyor...

Sevilla'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao, İspanyol ekibinde kriz çıkardı.

2022 yılında Galatasaray'dan transfer edilen 28 yaşındaki savunmacı, beklentilerin oldukça altında kaldı. İspanyol ekibi, sık yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle düzenli forma giymekte zorlanan Marcao ile yollarını ayırma kararı aldı.

HENÜZ İKNA OLMADI

İspanyol ekibinin gözden çıkardığı oyuncunun ayrılığına henüz ikna olmadığı belirtildi. Sevilla Marcao'nun uzun zamandır takımdan ayrılmasını istemesine rağmen Brezilyalı stoper buna yanaşmadı.

BEDAVA GÖNDERMEYE RAZI

İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla'nın, takımın en fazla kazanan isimleri arasında yer alan Marcao'yu neredeyse bedavaya elden çıkarmaya dahi razı olacağı aktarıldı. Marcao, Sevilla'da bu sezon sadece 14 maçta forma giydi. Tecrübeli stoper, bu maçlarda 687 dakika süre aldı.

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İspanya'da Marcao krizi! Sevilla ikna etmeye çalışıyor...
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