İspanya’da Marcao krizi! Sevilla ikna etmeye çalışıyor...

Sevilla'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao, İspanyol ekibinde kriz çıkardı.
2022 yılında Galatasaray'dan transfer edilen 28 yaşındaki savunmacı, beklentilerin oldukça altında kaldı. İspanyol ekibi, sık yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle düzenli forma giymekte zorlanan Marcao ile yollarını ayırma kararı aldı.
HENÜZ İKNA OLMADI
İspanyol ekibinin gözden çıkardığı oyuncunun ayrılığına henüz ikna olmadığı belirtildi. Sevilla Marcao'nun uzun zamandır takımdan ayrılmasını istemesine rağmen Brezilyalı stoper buna yanaşmadı.
BEDAVA GÖNDERMEYE RAZI
İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla'nın, takımın en fazla kazanan isimleri arasında yer alan Marcao'yu neredeyse bedavaya elden çıkarmaya dahi razı olacağı aktarıldı. Marcao, Sevilla'da bu sezon sadece 14 maçta forma giydi. Tecrübeli stoper, bu maçlarda 687 dakika süre aldı.