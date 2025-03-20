İspanya’da Marcao krizi! Sevilla ikna etmeye çalışıyor...

HENÜZ İKNA OLMADI

İspanyol ekibinin gözden çıkardığı oyuncunun ayrılığına henüz ikna olmadığı belirtildi. Sevilla Marcao'nun uzun zamandır takımdan ayrılmasını istemesine rağmen Brezilyalı stoper buna yanaşmadı.

BEDAVA GÖNDERMEYE RAZI

İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla'nın, takımın en fazla kazanan isimleri arasında yer alan Marcao'yu neredeyse bedavaya elden çıkarmaya dahi razı olacağı aktarıldı. Marcao, Sevilla'da bu sezon sadece 14 maçta forma giydi. Tecrübeli stoper, bu maçlarda 687 dakika süre aldı.