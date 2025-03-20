MİLLİ TAKIM: Oğuz Aydın, A Milli Takım’da bir ilki yaşadı! Macaristan maçına damgasını vurdu...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetti.
A Milli Takım, sahaya "Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan (Mert Müldür dk. 27), Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz" 11'iyle çıktı.
Konuk ekip Macaristan ise, "Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Schafer, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Nagy, Varga" kadrosuyla sahada yer aldı.
Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın, A Milli Takım'daki ilk resmi maçına Macarstan karşısında çıktı.
Mücadelenin 9'nucu dakikasında Orkun Kökçü'nün ayağıyla 1-0 öne geçen millilerde asisti Oğuz Aydın yaptı.
Dakikalar 69'u gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla attığı golde ortayı Oğuz Aydın açtı ve ikinci asistini yaptı.
Jose Mourinho döneminde yükselen form grafiğiyle dikkatleri çeken Oğuz Aydın, milli maçta iki asist yapmış oldu.
Oğuz Aydın, karşılaşmanın 71.dakikasında teknik direktör Vincenzo Montella tarafından kenara alındı.
Oyundan çıkan Oğuz Aydın'ın yerine bir başka Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.