Kartal kaybetti Rafa korkuttu

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti. Sarısiyahlı takımın gollerini 43. dakikada Emir Kaan Gültekin, 85'te Gaoussou Diarra ve 90. dakikada penaltıdan Florian Loshaj atarken, Kartal'ın tek sayısı 50. dakikada Gabriel Paulista'dan geldi.Karşılaşmanın ikinci yarısında Rafa Silva, İsa Dayanıklı ile girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirdi. Sağ dizine darbe alan Portekizli yıldız oyundan çıkarıldı. Rafa Silva'nın Galatasaray derbisi öncesinde sakatlanması endişe yaratttı. Ancak yapılan kontroller sonrası tecrübeli ismin durumunun ciddi olmadığı anlaşıldı.