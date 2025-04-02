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Giriş Tarihi: 3.4.2025 00:53

Kerem Aktürkoğlu coştu, Benfica kazandı!

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, sahasında konuk ettiği Farense'yi 3-2 mağlup etti. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, mücadelede 2 gol, 1 asist yaparak yıldızlaştı.

AA
Kerem Aktürkoğlu coştu, Benfica kazandı!

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, Farense'yi konuk etti.

Benfica, 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçerken milli futbolcu, 23. dakikada ise Vangelis Pavlidis'in golünde asist yaptı.

Farense, 43. dakikada Tomas Ribeiro'nun golüyle farkı bire indirse de ilk yarı, Benfica'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun 54. dakikada attığı golle Benfica farkı tekrar ikiye çıkarırken Farense, 63. dakikada Rony Lopes'in golüyle farkı tekrar bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Benfica, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ligde 27. hafta sonunda 65 puanı bulunan Benfica, averajla Sporting Lizbon'un ardından ikinci sırada yer aldı.

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Kerem Aktürkoğlu coştu, Benfica kazandı!
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