Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Pendikspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 46'ya yükseltirken, Pendikspor ise puanını 42 yaptı.



Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser (Ali Turap Bülbül dk. 67), Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Barış Ekincier dk. 81), Dimitri Cavare, Serkan Göksu (Engjell Hoti dk. 24), Jurgen Bardhi, Benny (Cebio Soukou dk. 67), Poyraz Yıldırım, Lucas Joao

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Pendikspor: Emre Koyuncu, Stelios Kitsiou (Berkay Sülüngöz dk. 74), Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Djordje Denic, Yonathan del Valle (Mete Kaan Demir dk. 61), Emeka Eze (Samet Asatekin dk. 74), Jetmir Topalli (Mustafa Pektemek dk. 88)

Teknik Direktör: Uğur Uçar