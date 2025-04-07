Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ: Beşiktaş, zorlu Kasımpaşa deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 7.4.2025 18:50 Son Güncelleme: 7.4.2025 18:53

CANLI | KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ: Beşiktaş, zorlu Kasımpaşa deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Siyah-beyazlılar, ligde üçüncülük hedefi doğrultusunda kayıp yaşamak istemiyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

CANLI | KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ: Beşiktaş, zorlu Kasımpaşa deplasmanında! İlk 11’ler belli oldu...

Süper Lig'de son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor.

Ligde çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.

İŞTE 11'LER

Kasımpaşa:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Immobile

EKSİKLER:

Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak.

Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.

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CANLI | KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ: Beşiktaş, zorlu Kasımpaşa deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu...
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