Avrupa’da forma giyen Türk futbolcuların performansı

A MİLLİ TAKIMIN GELECEĞİ OLAN GENÇ OYUNCULAR

2024'ün ağustos ayında Rennes'den Getafe'ye 3,5 milyona avroya transfer olan 22 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 21 maçta 3 gol, 1 asist üretti.

A Milli Takım için forvet alternatifleri arasında yer alan Bertuğ Yıldırım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda maçlarına sonradan oyuna dahil oldu.

Almanya'da yetişmiş gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Atakan Karazor ise Stuttgart'ın Bundesliga'da oynadığı 28 maçın 26'sında forma şansı buldu.

2019'dan beri Stuttgart formasını terleten ön libero bu sezon takımıyla 7 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere 39 maçta görev aldı.

Takımı adına 2 gol ve 4 asist üreten 28 yaşındaki futbolcu, milli takımın orta saha alternatifleri için en büyük adaylar arasında yer alıyor.

Sezon başında Real Valladolid'e Valencia'dan kiralanan Cenk Özkaçar, takımında forma şansı bulamıyor.

Takımıyla sadece 7 maça çıkan 24 yaşındaki defans oyuncusu, 441 dakika süre alabildi

Kariyerine İsveç ekiplerinden Djursholm altyapısında başlayan ve sezon başında Porto'ya transfer olan Deniz Gül, takımıyla çıktığı 20 maçta 2 gole imza attı.

Türk Milli takımını tercih eden 20 yaşındaki santrfor, Macaristan'la UEFA Uluslar Ligi Play-Off'unun 2 maçında da oyuna sonradan dahil olmuştu.

Geçen yıl Portekiz 1. Lig'i Rio Ave'ye Beşiktaş'tan kiralık olarak katılan orta saha Demir Ege Tıknaz, bu sezon Portekiz ekibinde 26 maçta 1 gol ve 2 asist üretti.

2024 Temmuz ayında Galatasaray'dan Belçika'nın Westerlo ekibine transfer olan Emin Bayram'ın 23 maçta 1 golü bulunuyor.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2022 yılında 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle Hollanda'nın Ajax Kulübüne transfer olan 22 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, bu sezon takımıyla 893 dakika süre bulurken, 13 maçta 2 golün sahibi oldu.