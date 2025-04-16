Lemina'dan flaş Boupendza paylaşımı: "Bugün öfkem çok büyük"

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybeden Aaron Boupendza için paylaşımda bulundu.

Lemina ölümünde cinayet şüphesi bulunan ve Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Boupendza için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu paylaşımında, "Huzur içinde yat Aaron. Çok yetenekli, çok neşeli biriydin. Allah büyüktür ve kalbini bilir. Bugün öfkem çok büyük. Kendilerine kardeş, dost veya başkaları diyen ve sana bu yönde öğüt veren kişiler, umarım en azından gidip anne ve babandan samimiyetle af dilerler. Çünkü bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissediyoruz. Ruhun huzur içinde yatsın, Allah ailenin ve senin iyiliğini gerçekten isteyenlerin kalbini ferahlatsın." ifadelerini kullandı.