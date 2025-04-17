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Giriş Tarihi: 17.4.2025 09:27

Manchester United - Lyon maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda 2. maç!

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. karşılaşmasında bu kez kendi evinde Olympique Lyon takımını ağırlayacak. İlk maçı 2-2 bitiren iki takım da avantaj elde edemedi. Buna göre her türlü galibiyeti alan takım yarı final vizesini almış olacak. Manchester United - Lyon maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündeminde. Old Trafford Stadyumu'ndaki maçta nefesler tutuldu. Peki; Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Manchester United - Lyon maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda 2. maç!

İlk karşılaşmanın gollerini kaydeden Almada, Cherki, Yoro ve Zirkzee yeniden takibe alındı. 2 maç elmee usulüne göre oynanacak yarı finale çıkmak isteyen takımlar son şanslarını değerlendiriyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler ekran başında yerlerini aldı. Peki; Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. maçında karşı karşıya gelecek Manchester United ve Lyon 17 Nisan bugün TSİ 22.00'de karşılaşacak. İki takım için de durum eşit. İlk maçın 2-2 bitmesi ardından galibiyeti alacak ve yarı finale yükselecek taraf bekleniyor.

MANCHESTER UNİTED - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi karşılaşması Tabii Spor ekranlarından naklen takip edilecek.

BUGÜNKÜ KARŞILAŞMALAR

22.00 Lazio - Bodo/Glimt

22.00 Manchester United - Lyon

22.00 Eintracht Frankfurt - Tottenham

22.00 Athletic Bilbao - Rangers

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Manchester United - Lyon maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda 2. maç!
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