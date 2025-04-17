Manchester United - Lyon maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda 2. maç!

İlk karşılaşmanın gollerini kaydeden Almada, Cherki, Yoro ve Zirkzee yeniden takibe alındı. 2 maç elmee usulüne göre oynanacak yarı finale çıkmak isteyen takımlar son şanslarını değerlendiriyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler ekran başında yerlerini aldı. Peki; Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?