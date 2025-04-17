Manchester United - Lyon maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda 2. maç!

İlk karşılaşmanın gollerini kaydeden Almada, Cherki, Yoro ve Zirkzee yeniden takibe alındı. 2 maç elmee usulüne göre oynanacak yarı finale çıkmak isteyen takımlar son şanslarını değerlendiriyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler ekran başında yerlerini aldı. Peki; Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
MANCHESTER UNİTED - LYON MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2. maçında karşı karşıya gelecek Manchester United ve Lyon 17 Nisan bugün TSİ 22.00'de karşılaşacak. İki takım için de durum eşit. İlk maçın 2-2 bitmesi ardından galibiyeti alacak ve yarı finale yükselecek taraf bekleniyor.