Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası tribün karıştı! DJ kabinine saldırdılar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor'u ağırladı. 2 kez geriye düştüğü maçta sarı-lacivertliler 3-2 öne geçse de, 90+4'de Talha'nın golüne engele olamadı ve maç 3-3 berabere bitti.
PUAN FARKI 5'E YÜKSELDİ
Lider Galatasaray'ın kayıpsız geçtiği haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
Dramatik şekilde biten maçın ardından ise tribünlerde flaş bir olay yaşandı.
Bazı taraftarlar kabine saldırması sonrası Polis ekipleri müdahele ederek, taraftarları o bölgeden uzaklaştırdı.
💥 Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından müzik açan görevliye tepki gösterdi! pic.twitter.com/F1JZWZuPa9— Sabah Spor (@sabahspor) April 20, 2025