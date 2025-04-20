Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası tribün karıştı! DJ kabinine saldırdılar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor'u ağırladı. 2 kez geriye düştüğü maçta sarı-lacivertliler 3-2 öne geçse de, 90+4'de Talha'nın golüne engele olamadı ve maç 3-3 berabere bitti.

PUAN FARKI 5'E YÜKSELDİ

Lider Galatasaray'ın kayıpsız geçtiği haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.