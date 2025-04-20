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Giriş Tarihi: 20.4.2025 21:47 Son Güncelleme: 20.4.2025 21:52

Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası tribün karıştı! DJ kabinine saldırdılar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan farkı 5'e yükseldi. Maç sonunda sarı-lacivertli taraftarlar, DJ kabinine saldırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası tribün karıştı! DJ kabinine saldırdılar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor'u ağırladı. 2 kez geriye düştüğü maçta sarı-lacivertliler 3-2 öne geçse de, 90+4'de Talha'nın golüne engele olamadı ve maç 3-3 berabere bitti.

PUAN FARKI 5'E YÜKSELDİ

Lider Galatasaray'ın kayıpsız geçtiği haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Dramatik şekilde biten maçın ardından ise tribünlerde flaş bir olay yaşandı.

DJ KABİNİNE SALDIRDILAR

Fenerbahçe taraftarları puan kaybı sonrası, DJ kabininde son ses müzik açılmasına tepki gösterdi.

Bazı taraftarlar kabine saldırması sonrası Polis ekipleri müdahele ederek, taraftarları o bölgeden uzaklaştırdı.

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Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası tribün karıştı! DJ kabinine saldırdılar...
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