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Giriş Tarihi: 20.4.2025 17:55 Son Güncelleme: 20.4.2025 18:09

Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor! Mourinho'nun 11 tercihi belli oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu...

Fenerbahçe, Kayserispor’u ağırlıyor! Mourinho’nun 11 tercihi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor.

Saat 19:00'da Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR'da ise Hollandalı Jeroen Manschot yer alacak.

Ligde 71 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta, rakibini 6-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Diego Carlos, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, En-Nesyri

Kayserispor XI: Bilal, Jeanvier, Attamah, Carole, Gökhan, Baran Ali, Karimi, Nurettin, Ramazan, Mane, Nazon

DIEGO CARLOS FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Brezilyalı stoper Diego Carlos, 05 Şubat'ta oynanan Erzurumspor maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Tecrübeli yıldız, Kayserispor maçına ilk 11'de başlayarak uzun süre sonra formasına kavuştu.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci ceza sınırında bulunuyor.

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Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor! Mourinho'nun 11 tercihi belli oldu...
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