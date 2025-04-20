Fenerbahçe, Kayserispor’u ağırlıyor! Mourinho’nun 11 tercihi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor.
Saat 19:00'da Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR'da ise Hollandalı Jeroen Manschot yer alacak.
Ligde 71 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta, rakibini 6-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Diego Carlos, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, En-Nesyri
Kayserispor XI: Bilal, Jeanvier, Attamah, Carole, Gökhan, Baran Ali, Karimi, Nurettin, Ramazan, Mane, Nazon
DIEGO CARLOS FORMASINA KAVUŞTU
Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Brezilyalı stoper Diego Carlos, 05 Şubat'ta oynanan Erzurumspor maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Tecrübeli yıldız, Kayserispor maçına ilk 11'de başlayarak uzun süre sonra formasına kavuştu.