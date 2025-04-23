Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 yıl aradan sonra finalde! İşte Konyaspor-Galatasaray maçının özeti...

SALLAI YILDIZLAŞTI

55. dakikada Rolland Sallai fileleri bir kez daha havalandırarak farkı yeniden 3'e çıkardı. 90+1'de Yusuf Demir'in golü ile Galatasaray 5-1 öne geçti ve bu gol ile birlikte skor belirlendi.