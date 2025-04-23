Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 yıl aradan sonra finalde! İşte Konyaspor-Galatasaray maçının özeti...

ATV ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı, Konyaspor-Galatasaray mücadelesiyle devam etti.
İLK YARIDA GELEN 2 GOL
Dakika 25'de Victor Osimhen, 42'de Lucas Torreira ile fileleri havalandıran Cimbom ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının 47. dakikasında Sallai ile farkı 3'e çıkaran sarı kırmızılılara Tümosan Konyaspor'da Pedrinho cevap verdi ve dakika 53'te fark yeniden 2'ye düştü.
OKAN BURUK'TAN BİR İLK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı gösterdi.
6 YIL SONRA FİNALE ÇIKTI
Daha önce Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanan Galatasaray, 6 yıl aradan sonra yeniden finale çıkmayı başardı.
İŞTE KARŞILAŞMANIN ÖZETİ
Tümosan Konyaspor 1-5 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)