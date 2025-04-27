Gyökeres 4 golle yıldızlaştı, Sporting liderliğini sürdürdü!

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Boavista ile Sporting Lizbon karşılaştı.

Sporting Lizbon deplasmanda karşılaştığı Boavista'yı 5-0'lık skorla mağlup ederek liderliği Benfica'dan geri aldı.

Sporting'in İsveçli golcüsü 6, 45+1, 50 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle geceye damgasını vurdu. Lizbon'un diğer golü ise 57. dakikada Maximiliano Araujo'dan geldi.

Sporting Lizbon bu galibiyetle puanını 75 yaptı ve Benfica'yı averajla geride bırakarak haftayı zirvede tamamladı. 21 puanda kalan Boavista ise 18. sırada yer alıyor.