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Giriş Tarihi: 29.4.2025

Gözlerini hayata açtı!

Gözlerini hayata açtı!
SÜPER Lig'de 33. haftanın kapanış karşılaşmasında Göztepe, sahasında Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi, 11 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Etkili bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılılar 25. dakikada Furkan, 42. dakikada ise Kubilay'ın golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Göz Göz, 65'te Ahmed Ildız ve 86'da Emersonn ile farka koştu. İstanbul ekibinin tek sayısı 75'te Keny'den geldi. Göztepe, 43 puanla 8. sıraya yükselirken Çağdaş Atan'ın öğrencileri 48 puanda kaldı.
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Gözlerini hayata açtı!
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