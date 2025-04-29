Gözlerini hayata açtı!

SÜPER Lig'de 33. haftanın kapanış karşılaşmasında Göztepe, sahasında Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi, 11 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Etkili bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılılar 25. dakikada Furkan, 42. dakikada ise Kubilay'ın golleriyle
devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Göz Göz, 65'te Ahmed Ildız
ve 86'da Emersonn
ile farka koştu. İstanbul ekibinin tek sayısı 75'te Keny'den
geldi. Göztepe, 43 puanla 8. sıraya yükselirken Çağdaş Atan'ın öğrencileri 48 puanda kaldı.