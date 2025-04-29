Gözlerini hayata açtı!

SÜPER Lig'de 33. haftanın kapanış karşılaşmasında Göztepe, sahasında Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi,Etkili bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılılardevreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Göz Göz, 65'teve 86'daile farka koştu. İstanbul ekibinin tek sayısı 75'tegeldi. Göztepe, 43 puanla 8. sıraya yükselirken Çağdaş Atan'ın öğrencileri 48 puanda kaldı.