Serie A’da Lazio’yla berabere kalan Inter, liderlik şansını değerlendiremedi! Napoli, Parma’yı geçemedi...

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta Inter, Alman stoperi Yann Aurel Bisseck'in 45+2. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İspanyol kanat oyuncusu Pedro, 72. dakikada kaydettiği golle Lazio'ya beraberliği getirdi: 1-1.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun pasını iyi değerlendiren Hollandalı bek Denzel Dumfries, 79. dakikada Inter'i bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

Lazio'da Pedro, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıdan attığı golle maçın skorunu ilan etti: 2-2.