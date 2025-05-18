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Giriş Tarihi: 19.5.2025 00:27 Son Güncelleme: 19.5.2025 00:34

Serie A'da Lazio'yla berabere kalan Inter, liderlik şansını değerlendiremedi! Napoli, Parma'yı geçemedi...

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) konuk ettiği Lazio ile 2-2 berabere kalan Inter, Napoli'nin de puan kaybettiği 37. haftada liderliğe yükselme fırsatını değerlendiremedi.

AA
Serie A’da Lazio’yla berabere kalan Inter, liderlik şansını değerlendiremedi! Napoli, Parma’yı geçemedi...

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta Inter, Alman stoperi Yann Aurel Bisseck'in 45+2. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İspanyol kanat oyuncusu Pedro, 72. dakikada kaydettiği golle Lazio'ya beraberliği getirdi: 1-1.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun pasını iyi değerlendiren Hollandalı bek Denzel Dumfries, 79. dakikada Inter'i bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

Lazio'da Pedro, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıdan attığı golle maçın skorunu ilan etti: 2-2.

NAPOLİ DEPLASMANDA KAZANAMADI

Lider Napoli ise deplasmanda Parma ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Serie A'da Napoli, son hafta mücadeleleri öncesi 79 puanla zirvede yer aldı.

Son şampiyon Inter ise 78 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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Serie A'da Lazio'yla berabere kalan Inter, liderlik şansını değerlendiremedi! Napoli, Parma'yı geçemedi...
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