ABD Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

ABD Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mauricio Pochettino tarafından belirlenen aday kadroda 27 futbolcu yer alıyor.

Aday kadroya davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleci: Matt Freese (New York City), Patrick Schulte (Columbus Crew), Zack Steffen (Colorado Rapids), Matt Turner (Crystal Palace)

Defans: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alexander Freeman (Orlando City), DeJuan Jones (San Jose Earthquakes), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace), Miles Robinson (Cincinnati)

Orta saha: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Johnny Cardoso (Real Betis), Luca de la Torre (San Diego), Diego Luna (Real Salt Lake), Jack McGlynn (Houston Dynamo), Quinn Sullivan (Philadelphia Union), Malik Tillman (PSV), Sean Zawadzki (Columbus Crew)

Forvet: Brenden Aaronson (Leeds United), Patrick Agyemang (Charlotte), Folarin Balogun (Monaco), Damion Downs (Köln), Brian White (Vancouver Whitecaps), Haji Wright (Coventry City)

Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda 7 Haziran'da oynanacak ABD-Türkiye maçı, TSİ 22.40'ta başlayacak.