Manuel Pellegrini, eski öğrencisi Enzo Maresca’ya karşı

ENZO MARESCA, İSTANBUL'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Chelsea'nın 45 yaşındaki teknik direktörü Enzo Maresca, 2023-2024 sezonunda Leicester City'yi İngiltere Championship'te şampiyonluğa taşıdıktan sonra Chelsea'nin başına geçti.

Kariyerinde Juventus, Bologna, Fiorentina, Sevilla, Malaga gibi ekiplerin formasını giyen Maresca, İspanyol temsilcisi Sevilla ile 2005-2006 ve 2006-2007 yıllarında UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. 2006-2007 sezonunda UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası'nı, 2007-2008 sezonunda ise İspanya Süper Kupası'nı kazanan Maresca, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus formasını giydiği 2001-2002 sezonunda da şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Teknik adamlık kariyerine Ascoli ve Sevilla'da yardımcı antrenörlük yaparak başlayan Enzo Maresca, West Ham United'da 2018-2019 sezonunda Manuel Pellegrini'nin ekibinde yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2021-2022 sezonuna Parma'da teknik direktör olarak göreve başlayan Enzo Maresca, 2022-2023 sezonunda ise Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı.

İngiliz ekibinin İstanbul'da kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinde görev alan Maresca, 2023-2024 sezonunda ise teknik adam olarak Leicester City'yi Championship'te şampiyonluğa taşıdı. Sezon başında Chelsea'nin başına geçen Enzo Maresca, Londra ekibinin ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde kupayı kaldırmayı hedefliyor.