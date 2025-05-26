Süper Lig hayali yarım kalan Boluspor 1. Lig’de 19. sezonunu geçirecek

Trendyol Süper Lig hayali yarım kalan Boluspor, 1. Lig'de 19. sezonunu yaşamaya hazırlanıyor.

Kurulduğu 1965 yılının ardından 1966-1967 sezonunda Türkiye Profesyonel Ligleri'ne katılan Boluspor, kuruluşundan dört sezon sonra şampiyon olarak o dönem 1. Lig olan Süper Lig'e yükseldi.

Boluspor, 1972-1973 sezonunda Balkan Kupası'na katıldı, 1973-1974 sezonunu sonrasında da UEFA Kupası'nda mücadele etti. Süper Lig'de 1970-1971 sezonunda ilk kez mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, 1978-1979 sezonunda bir alt lige düşmesine rağmen 1979-1980 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig'e geri döndü.

İkinci kez çıktığı Süper Lig serüveni 5 sezon devam eden Boluspor, 1984-1985 sezonunda bir kez daha Süper Lig'e veda etti. Süper Lig'e, 1985-1986 sezonunda şampiyon olarak üçüncü kez yükselen Boluspor, 1991-1992 sezonuna kadar ligde mücadele etti. Bolu ekibi, toplam 20 sezon oynadığı Süper Lig'e 1992 yılında veda etti.Toplam 10 sezon 2. ve 3. liglerde mücadele eden Boluspor, 2007-2008 sezonunda 1. Lig'e çıkarak yeniden Süper Lig'de oynama hayali kurdu.

Bugünkü adıyla Trendyol 1. Lig'de 18 sezondur mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 2007-2008, 2008-2009, 2016-2017, 2017-2018 ve 2023-2024 sezonlarında play-off'a kalarak Süper Lig'in kapısına dayandı.

İlk play-off heyecanını 6. olarak tamamladığı 2007-2008 sezonunda yaşayan Bolu ekibi, Sakaryaspor'u penaltılarda 5-3 yendikten sonra Eskişehirspor'a 2-0 yenilerek Süper Lig'e çıkma hayalini başka sezona bıraktı. Aradan geçen 7 yılda Süper Lig'e çıkma hasretini dindiremeyen Bolu ekibi, bu yıl sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

Bolu ekibi, Uğur Okulları İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak 2. turda Teksüt Bandırmaspor ile eşleşti. İlk maçtan 4-1 mağlup ayrılan Bolu ekibi deplasmanda oynadığı ikinci karşılaşmada da 1-0 yenilerek, 33 yıldır özlemini duyduğu Süper Lig'e çıkma şansını yitirdi.

Boluspor, önümüzdeki sezon 19. sezonunu geçireceği 1. Lig'de en uzun süre bulunan takım olarak kayıtlara geçti.