Beşiktaş'ta Jota Silva taraftarlara seslendi! "Sahaya çıkmam unutulmaz bir an olacak"

"SAHAYA ÇIKMAM UNUTULMAZ BİR AN OLACAK "

Sahaya çıktığımda hissedeceğim duyguları şimdi tarif etmek zor ama aklıma gelen tek şey, sahaya çıktığımda tüm kulübe aşık taraftarların sadece benim için değil, kulüp için de tezahürat yapması. Kesinlikle unutulmaz bir an olacak. Buradaki taraftarların tutkusunu iyi biliyorum ve tek söyleyebileceğim, eminim ki o anı kariyerim ve hayatım boyunca hatırlayacağım, unutulmaz bir an olacak. Büyük hedefler için savaşan kulüplerde oynamaya her zaman tutkuyla bağlıyım. Her zaman daha fazlasını isteyen, gelişmek ve kazanmak isteyen kulüpler. Ben kazanma konusunda takıntılıyım, Beşiktaş da aynı. Bu konuda ortak yanımız var. Hem bunun hem de taraftarların tutkusu, şehrin tutkusu, kulübü destekleyen herkesin sevgisi bu meydan okumayı kabul etmemde belirleyici oldu.

"GOL, ASİST VAAT ETMEYECEĞİM AMA..."

Çok şey vaat etmeyi sevmem. Goller, asistler vaat etmeyeceğim. Ama sahada kulübün hedeflerine ulaşması için tüm gücümü vereceğime söz veriyorum. Yaptığı işe tutkulu, kararlı ve hırslı bir oyuncuyum. Her top için savaşırım, pes etmem ve kulübün hedeflerine ulaşmasına gerçekten çok yardımcı olmak istiyorum. Burada çok mutlu olmak istiyorum. Asla vazgeçmeyen, sonuna kadar mücadele eden bir oyuncuyum. Bu özelliğimin kulübün başarısına maksimum katkı sağlamama çok yardımcı olacağına inanıyorum.