Konate: Yenilmek hiç sürpriz olmadı

1.10.2025

Liverpool'un Fransız stoperi Ibrahima Konate, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Çılgın bir taraftar ve atmosfer altında oynadıklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Galatasaray'a yenilmemiz sürpriz değil. Çok güçlü bir takım ve onlara karşı oynamak da zor. Bunları zaten biliyorduk. Ama büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü penaltı nedeniyle 1-0 kaybettik. Bunun penaltı olup olmadığından emin değilim! Bunu aklımızda tutmalı ve sezonun geri kalanına odaklanmalıyız. Bu futbolun bir parçası ama evimize puansız dönüyoruz. Bu bizim için üzücü" dedi.
