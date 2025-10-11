Dersimizi aldık tarih yazacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Geldikleri günden bu yana birçok ilke imza attıklarını söyleyen İtalyan hoca, "Dikkatli bir şekilde dersimize çalıştık. Geldiğimden beri birçok ilke imza attık. Tarihi değiştirmek istiyoruz ve yarın (bugün) da bir ilke imza atmak isteriz'' dedi. İspanya karşılaşmasının çok negatif olduğunu da vurgularken şöyle devam etti:

TÜRK VATANDAŞLIĞI GURUR MESELESİ

"Güzel başladığımız bir maçta 2 gol yedikten sonra inancımızı kaybettik gibi oldu. Çok can yakan sonuçlar bunlar. 2002'de de ağır bir mağlubiyet gelmişti, sonrasında muazzam bir turnuva geçirmişti takımımız. Dersimizi aldık. Bu maçta da eskisi gibi agresif ve kompakt oynayan takımı görmek istiyoruz." 51 yaşındaki teknik adam, vatandaşlık için gelen soruyu ise şöyle yanıtladı: "Gerçekleşirse çok büyük gurur duyarım. Benim için gurur meselesi. İsimle ilgili aramızda şakalaştık. Resmiyet kazanmadığı sürece isim söylemiyorum."