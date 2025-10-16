Kenan Yıldız, Luis Figo ve Valentina Giacinti, 2025 Akdeniz Mükemmelliyet Ödülleri’nde onurlandırılıyor

FUTBOLUN İKİ NESLİ AYNI SAHNEDE; FIGO VE KENAN

Bu yılki ödüllerin en dikkat çeken isimlerinden biri, futbol tarihine damga vuran Portekizli yıldız Luis Figo olacak. Real Madrid, Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerin formasını giyen Figo, yalnızca yeteneğiyle değil, sporu bir sosyal sorumluluk aracı olarak kullanmasıyla da takdir topluyor. Bugün hâlâ genç sporculara ilham veren bir figür olarak, uluslararası projelerde aktif rol alıyor.

Diğer yanda ise yepyeni bir yıldız doğuyor: Kenan Yıldız. Juventus ve Türkiye Millî Takımı'nda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, sadece sahadaki başarısıyla değil, mütevazı duruşu ve örnek kişiliğiyle de büyük beğeni topluyor. Almanya'da doğan ve farklı kültürleri bir arada taşıyan Kenan, hem Türkiye'nin hem İtalya'nın gururu olarak görülüyor.

KADIN FUTBOLUNDA ÖDÜL GIACINTI'NİN

Bu yıl ödül alacak isimlerden biri de, kadın futbolunun İtalya'daki en önemli temsilcilerinden Valentina Giacinti olacak. Sahadaki golcü kimliğinin ötesinde, azmi, tutkusu ve kadın sporuna verdiği katkılarla dikkat çeken Giacinti, Akdeniz ruhunu tam anlamıyla yansıtan bir sporcu.

Roma'daki başarılı kariyerinin ardından Galatasaray'a transfer olan İtalyan yıldız, sarı-kırmızılı forma altında kısa sürede taraftarların kalbini kazanmayı başardı. Mücadeleci karakteri, liderliği ve sahadaki bitmeyen enerjisiyle takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.