Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: "Trabzonspor gibi bir rakibe 10 kişiyle 3 gol atmak kolay değil"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Maçı ikiye bölmek lazım. Maça çok iyi başladık. Şanssız bir pozisyon var. Eksik kaldık. Takımım 10 kişiyle nasıl oynaması gerekiyorsa oynadı.

Elinden gelen mücadelenin tamamını verdi. 10 kişiyle 3 gol attık. Trabzonspor gibi bir rakibe 10 kişiyle 3 gol atmak kolay değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün ne kadar üzgün olsak da yarın sabah uyandığımızda Başakşehir'in yeniden bir takım olduğunu hem oyuncularım hem ben hissedeceğiz. Yapacak bir şey yok, yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.